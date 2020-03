A proposta foi apresentada pelo presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia, durante a reunião pública do executivo, e foi aprovada por unanimidade, no dia em que a cidade comemora os seus 249 anos.

O autarca propôs um primeiro conjunto de medidas, que inclui a disponibilidade para reforçar apoios que visem ajudar a resolver situações de emergência social e outros apoios a instituições de saúde e a instituições particulares de solidariedade social (IPSS).

Foi ainda decidida a redução em 50% das taxas fixas da água, saneamento e resíduos, na fatura da água a clientes domésticos e não domésticos, por um período de um mês.

A autarquia vai ainda isentar o pagamento de rendas de habitações que são propriedade do município, integradas no âmbito da habitação social, por um período de um mês, e decidiu ainda assumir todos os custos relacionados com as refeições consumidas pelos alunos do escalão A e pelos filhos dos profissionais de saúde, no período de interrupção das atividades escolares definida pelo Governo.