"Os primeiros cinco resultados são negativos e consoante o que acontecer em termos de resultados [dos restantes testes], a autoridade regional de saúde sabe quais são as medidas a tomar", disse Pedro Ramos, à margem de uma visita à corporação de Bombeiros Voluntários da Calheta, na zona oeste da Madeira.

O governante sublinhou que o Governo Regional já requisitou uma unidade hoteleira na ilha do Porto Santo para isolar eventuais casos positivos.

No total, 14 pessoas estão em quarentena - três no continente e 11 no Porto Santo - depois de terem contactado com uma turista que esteve na ilha e acusou positivo após o regresso à região de Lisboa e Vale do Tejo.

A mulher chegou com resultado negativo ao Porto Santo e esteve num alojamento privado durante a permanência na ilha.

"A cidadã testou negativo e posteriormente teve alguma sintomatologia que não chegou a valorizar. Isso acontece com qualquer um de nós. Ainda por cima, a sintomatologia não era compatível com o quadro da covid-19", explicou o secretário regional da Saúde.

Pedro Ramos realçou que não há transmissão comunitária ativa de covid-19 na Região Autónoma da Madeira, mas apenas cadeias de transmissão local, "todas perfeitamente identificadas".