Cronologia do Covid-19 em Portugal

Recorde-se que os primeiros dois casos em Portugal foram confirmados esta segunda-feira, 2 de março. O primeiro foi o de um homem de 60 anos, médico, que esteve no norte de Itália a fazer férias e cujos sintomas tiveram início a 29 de fevereiro. Ficou internado no Hospital de Santo António, no Porto.

O segundo caso é também de um homem, de 33 anos, cujos sintomas tiveram início a 26 de fevereiro. O homem esteve a trabalhar em Espanha e apresentou sintomas ligeiros, tendo ficado internado no Hospital de São João, no Porto.

O terceiro e quarto caso foram conhecidos na terça-feira, 3 de março. Segundo a DGS, o terceiro doente trata-se de um homem de 60 anos, de Coimbra, que está no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, e tem ligação a outro caso confirmado para Covid-19. Já o quarto infectado é outro homem, este de 37 anos, internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, igualmente com ligação a um caso confirmado para Covid-19.

O quinto caso, confirmado esta quarta-feira, 4 de março, é o um homem de 44 anos, que esteve recentemente em Itália e está agora internado no Hospital de São João, no Porto. Trata-se de um professor da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto (ESMAE) e a instituição de ensino decidiu suspender as aulas. A Escola Profissional de Artes da Beira Interior, na Covilhã, onde o professor também lecionou, já fez saber que está a avaliar medidas.

O sexto caso, também foi confirmado esta quarta-feira, e trata-se de uma mulher no grupo etário dos 40 aos 49 anos que está internada no Hospital Curry Cabral, em Lisboa. A doente é professora numa escola básica da Amadora. A diretora-geral da Saúde disse esta quinta-feira à RTP que a doente é professora na Escola Básica Roque Gameiro, na Amadora. O caso levou à suspensão das aulas para cinco turmas.

Esta quinta-feira foram confirmados mais três casos. O dois primeiros (o sétimo e o oitavo) durante a manhã; são dois homens que estão internados no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto. A Direção-Geral da Saúde (DGS) indicou em comunicado enviado às redações que se trata de dois homens e que a situação clínica de ambos está estável. Num caso o doente tem 50 anos e veio de Itália; noutro, a DGS indica que tem 49 anos e ligação a outro caso confirmado.

Durante a tarde desta quinta-feira, dia 5, foi confirmado o nono caso, o de um homem de 42 anos que esteve em Itália e que se encontra em tratamento no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

Para além dos casos em Portugal, recorde-se que um tripulante português de um navio de cruzeiros está hospitalizado no Japão com confirmação de infeção. Antes, Adriano Maranhão, outro dos portugueses infetados no Japão com o novo coronavírus, teve alta hospitalar a 1 de março.