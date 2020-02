O ministério da saúde iraniano anunciou a morte de três novos pacientes infectados pelo COVID-19. O país tem agora 43 casos do novo coronavírus e oito mortes no total. O aumento do número de casos levou alguns países vizinhos a fechar as fronteiras ou a proibir viagens para o Irão.

Os primeiros casos e as duas primeiras mortes, que aconteceram na cidade sagrada xiita de Qom, foram anunciados na quarta-feira, dois dias antes das eleições legislativas. O facto levou o guia supremo iraniano a acusar a imprensa estrangeira de usar a epidemia como "pretexto" para prejudicar as eleições legislativas.

"A propaganda começou há alguns meses e intensificou-se à medida que as eleições se aproximavam e nos últimos dois dias, sob o pretexto de uma doença e um vírus", afirmou neste domingo Ali Khamenei, durante a sua aula semanal aos estudantes de Teologia em Teerão.

De acordo com o site oficial, o ayatola Khamenei denunciou a "grande nuvem (de desinformação) criada pela imprensa estrangeira, que não perdeu a oportunidade para dissuadir a população de votar".

"Apesar da propaganda, o guia da Revolução Islâmica aplaudiu grande participação da população nas eleições", afirma o site.

O ministério do Interior deve anunciar em breve os resultados das eleições. De acordo com números preliminares, os conservadores lideram a disputa.

O ministro Abdolreza Rahmani Fazli informou que o índice de participação na votação de domingo foi de 42,57%, a menor taxa registada em eleições legislativas desde a proclamação da República Islâmica, em 1979.

Nas 10 legislativas anteriores, a participação superou sempre os 50%.

Muitos analistas previram um elevado índice de abstenção, depois de as candidaturas de muitos candidatos reformistas e moderados terem sido rejeitadas.

O Irão foi o primeiro país do Oriente Médio a registar mortes provocadas pelo novo coronavírus.

As duas primeiras vítimas fatais eram idosos, segundo as autoridades. A nacionalidade dos outros mortos ou infetados não foi divulgada.

Como "medida de prevenção", o governo anunciou o fecho de escolas e universidades, cinemas, teatros e outros centros culturais em 14 das 31 províncias do país, incluindo Teerão.

Os eventos culturais e artísticos foram proibidos durante uma semana nas regiões afetadas.

O ministro da Saúde, Said Namaki, anunciou que o tratamento da doença será gratuito. Um hospital de cada cidade dedicar-se-á exclusivamente a "atender, examinar e tratar os casos de coronavírus".

Na capital Teerão, cidade com mais de oito milhões de habitantes, onde foram registados quatro dos 15 novos casos anunciados neste domingo, a autarquia ordenou o fecho das fontes de água e dos postos de vendas de doces no metropolitano.

Gholamreza Mohammadi, porta-voz da autarquia, afirmou que as carruagens do metro e os autocarros estão a ser desinfetados.

"Se o número de pessoas infetadas aumentar em Teerão, toda a cidade será colocada em quarentena", declarou Mohsen Hashemi, presidente do Conselho Municipal da capital.

Países vizinhos fecham fronteiras

A Turquia anunciou neste domingo o encerramento temporário da sua fronteira terrestre com o Irão, assim como a suspensão de voos provenientes deste país. A decisão também foi adotada pelo Paquistão e pelo Afeganistão.

"Decidimos fechar a nossa fronteira terreste após o aumento do número de casos no Irão", declarou o ministro da Saúde turco, Fahrettin Koca.

O ministro sublinhou que a Turquia está "preocupada" com a situação e tomou estas medidas depois de conversar com as autoridades iranianas.

Estradas e ferrovias serão fechadas neste domingo a partir das 17h, no horário local.

O tráfego aéreo também será suspenso a partir das 20h, neste domingo.

"Isto significa que os voos que chegam à Turquia vindos do Irão serão suspensos e os embarques em direção ao Irão são mantidos", disse.

O Irão, que já registou oito mortes por coronavírus, é o país com o maior número de mortos fora da China.

Da mesma forma, o Afeganistão "proibiu temporariamente" as viagens por terra ou ar entre o país e o Irão para impedir a propagação do coronavírus.

O Conselho afegão de Segurança Nacional informou que até o momento não foi detetado nenhum caso do vírus no país.