A resposta foi clara: rapidamente o número de voluntários chegou aos 600 e a organização de “Costurar com o coração” teve de encerrar as inscrições, num grupo agora formado com costureiros e costureiras profissionais e amadores de Leiria, mas também de outros pontos do distrito, desde Pombal, Batalha, Porto de Mós, Mira de Aire, Marinha Grande, ou até de Lisboa e do Porto.

Na cidade de Leiria, Isabel Ribeiro, 42 anos, estava à espera de uma iniciativa como “Costurar com o coração”. Tem, com o marido, uma empresa de bordados e sempre trabalhou com máquina de costura, requisito para aderir à campanha. Isabel queria fazer máscaras mas, face às opiniões de profissionais de saúde que foi vendo nas notícias, não sabia se as devia fazer com tecido normal ou não.

“Aguardei um pouco e quando surgiu esta iniciativa da Câmara de Leiria voluntariei-me”, explica à agência Lusa.