No total, já foram administradas 1.996.561 vacinas em Portugal, das 2.344.50 doses recebidas, de acordo com o relatório de vacinação semanal da Direção-Geral da Saúde.

Na última semana, 135.736 pessoas receberam a primeira inoculação, prefazendo um total 1.334.338 pessoas (13% da população) que já foram vacinadas com a primeira dose. Em relação à segunda dose, que completa a imunização através da vacina, foram administradas mais 83.652 pessoas (6% da população) na semana que terminou no passado domingo, dia quatro de abril.

Por grupos etários, destaca-se a faixa dos idosos com 80 ou mais anos, na qual 85% (576.599 pessoas) já foram vacinados com a primeira toma e 44% (298.862) já têm a vacinação completa.

No grupo entre os 65 e os 79 anos, 15% (237.063) já tomou a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, mas apenas 03% (50.930) têm a vacinação completa.

O relatório adianta ainda que 12% das pessoas com idades entre os 50 e 64 anos (252.678) foram vacinadas com a primeira dose, percentagem que baixa para os 04% (82.690) no que se refere à vacinação completa nesta faixa etária.

A região Norte é aquela onde já foram distribuídas mais vacinas, num total de 626.873. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com 605.758 mil vacinas distribuídas. No entanto, a região com maior percentagem da população vacinada é a Centro, com 17% da população vacinada com uma dose e 8% já com a vacinação completa.

Confira aqui a aplicação do plano de vacinação por região: