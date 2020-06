Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 42.720 mortos e 850.514 casos, o Reino Unido com 41.662 mortos (294.375 casos), a Itália com 34.301 mortos (236.651 casos) e a França com 29.398 mortos (193.616 casos).

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau), contabilizou oficialmente um total de 83.132 casos (57 novos casos entre sábado e domingo), incluindo 4.634 mortes e 78.369 recuperações.

A Europa totalizava 187.550 mortos (2.393.826 casos) hoje às 11:00 TMG, os Estados Unidos e o Canadá 123.599 mortos (2.172.934 casos), a América Latina e as Caraíbas 78.293 óbitos (1.614.810 casos), a Ásia 22.824 óbitos (822.639 casos), o Médio Oriente 11.591 óbitos (548.026 casos), África 6.301 óbitos (233.992 casos) e a Oceânia 131 óbitos (8.710 casos).

Esta avaliação baseou-se em dados recolhidos pelos serviços da AFP junto das autoridades nacionais competentes e em informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).