“A partir de 01 de outubro de 2021, o acesso à Cidade do Vaticano vai ser permitido exclusivamente às pessoas portadoras de um passe sanitário”, pode ler-se no despacho datado de 18 de setembro, cujo texto foi publicado hoje pelo gabinete de imprensa do Vaticano.

A única exceção tolerada é para “pessoas que participam em celebrações litúrgicas durante o tempo estritamente necessário ao desenrolar do mesmo”.

A polícia do Vaticano vai ser responsável pelo controlo dos cidadãos, residentes e funcionários, bem como dos visitantes estrangeiros.

O próprio papa Francisco foi quem “solicitou” que a “portaria fosse emitida a fim de adotar todas as medidas necessárias para prevenir, controlar e enfrentar a crise sanitária”.

O Vaticano está assim a alinhar-se com as regras adotadas em Itália, onde o governo decidiu na quinta-feira generalizar, a partir de 15 de outubro, a obrigação de um passe sanitário nos locais de trabalho, tanto no setor público, como no privado.