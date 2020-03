Nos últimos dias, têm-se sucedido apelos de chefes de cozinha para a necessidade de apoios do Governo à restauração, bem como os anúncios de encerramentos de estabelecimentos, quase todos sem data para reabrir.

Segundo fontes do setor, perto de 200 restaurantes já fecharam, de norte a sul do país, mas o número poderá continuar a aumentar nos próximos dias.

Pelo menos três restaurantes com uma estrela Michelin decidiram nos últimos dias fechar portas, sem saber quando poderão voltar a abrir.

"Face à ameaça crescente de propagação do vírus [que causa a doença] Covid-19, o Grupo Sana tomou preventivamente a decisão de encerrar temporariamente o espaço de restauração 'Fifty Seconds'", anunciou a empresa, sobre o restaurante lisboeta com a assinatura do 'chef' espanhol Martin Berasategui e que ganhou uma estrela Michelin no guia de 2020.

Trata-se, segundo o grupo, de uma "medida responsável e preventiva" para contribuir "para a defesa e proteção dos colaboradores, clientes, respetivas famílias e cidadãos em geral".

A norte, o 'Largo do Paço' (Amarante, uma estrela) anunciou ter decidido "atuar preventivamente e encerrar" a atividade até ao final deste mês, "altura em que se irá reavaliar a situação", justificando com a intenção de "salvaguardar a saúde e o bem-estar dos clientes, equipa e comunidade".