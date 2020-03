A câmara municipal do Porto anunciou esta segunda-feira que o Queimódromo, no Parque da Cidade, vai a partir do dia 18 ter um ponto de rastreio para a Covid-19. A iniciativa junta a autarquia, a ARS Norte, a Proteção Civil, a Policia Municipal, a Unilabs e várias outras empresas privadas.

Numa nota conjunta divulgada esta segunda-feira, a autarquia da Invicta anuncia que vai montar um ponte de rastreio de Covid-19 no Queimódromo, na zona ocidental da cidade, "com o objetivo testar doentes fora de meio hospitalar, em condições de conforto e segurança coletiva e aliviar o afluxo de potencias suspeitos portadores aos hospitais". O projeto da câmara, da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte) e da Unilabs foi preparado "nas últimas 72 horas", e dará origem, a partir de quarta-feira ao primeiro centro de rastreio para Covid-19 em modelo "Drive Truh" montado em Portugal. Este modelo, explicam os promotores, vai permitir aos "pacientes suspeitos de infeção e previamente referenciados pelo Serviçoi Nacional de Saúde, poder deslocar-se até ao ponto de recolha (...) sem entrar em contacto com outras pessoas, reduzindo o risco de infeção em cada colheita até para os profissionais envolvidos. Os resultados serão depois enviados diretamente ao suspeito e às autoridades de saúde pública", explicam. "O Centro de Rastreio CoVid-19 do Porto apenas funcionará por marcação prévia junto das autoridades de saúde. Pede-se a todos os cidadãos para se deslocarem ao local apenas se tiverem marcação para aquele local e apenas à hora que lhes for comunicada, por forma a não criar constrangimentos de tráfego ou aglomerados que podem por em causa o seu normal funcionamento e o atendimento atempado dos suspeitos ou doentes", sublinha o comunicado. Os promotores afirmam que o "rastreio segue as recomendações e especificações para testes ao CoVid-19, sendo coordenado pela ARS-Norte". Será possível fazer "cerca de 400 testes diários numa primeira fase, podendo evoluir para perto de 700 testes por dia", explicam. As entradas e saídas serão controladas pela polícia e o centro "estará dotado com médicos de Medicina Geral e Familiar que aplicarão um inquérito epidemiológico e sintomático (RedCap) que avalia a necessidade de teste ou de outra orientação." "Só se deverão deslocar ao local pessoas previamente referenciadas, já que o sistema não permitirá a execução de testes ad hoc." Em Portugal, os dados mais recentes indicam que há 245 casos confirmados de Covid-19 e que 149 doentes estão internados, 18 dos quais em cuidados intensivos. Há duas pessoas já dadas como recuperadas. O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19, detetado em dezembro passado na China, já provocou mais de 6.500 mortos em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o epicentro da pandemia deslocou-se da China para a Europa, onde se situa o segundo caso mais grave, o da Itália, que anunciou no domingo 368 novas mortes nas últimas 24 horas, elevando para mais de 1.800 o número de vítimas mortais no país. O número de infetados a nível mundial ronda as 170 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 148 países e territórios, incluindo Portugal. Do total de infetados, mais de 77 mil recuperaram.