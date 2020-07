Assim, para dar resposta ao novo desafio chamado covid-19, foi criado o projeto que consiste em que sejam as autarquias ou as corporações de bombeiros a levantar os medicamentos e entregá-los aos doentes.

O primeiro protocolo foi assinado com a Câmara do Peso da Régua a 06 de abril, seguindo-se as restantes autarquias com unidades hospitalares do CHTMAD: Chaves, Lamego e Vila Real.

“Tivemos mais de 80 doentes a quem foram entregues os medicamentos por parte dos municípios e 223 doentes que foram entregues pela corporação de bombeiros”, salientou Hugo Moreiras.

O responsável acrescentou que, até ao momento “50% dos doentes” aderiram e beneficiaram com o projeto e que o objetivo é “atingir os 70%”

Anualmente, referiu, são cerca de “9.000 os doentes que levantam medicamentos” naquela unidade hospitalar.

A responsável pela farmácia, Almerinda Alves, explicou que o processo começa com o contacto do doente, salientou que o circuito dos medicamentos é devidamente monitorizado e realçou a celeridade com que pode ser entregue, no próprio dia ou no dia a seguir.

Almerinda Alves elencou as vantagens que passam pela “comodidade” e pela redução de deslocações e de custos com o transporte para os doentes, que em alguns casos tinham de recorrer a familiares, obrigando-os a perder dias de trabalho.

“O que está em causa é melhorar a qualidade do serviço aos nossos munícipes”, afirmou à Lusa presidente da Câmara da Régua, José Manuel Gonçalves.

O autarca disse que o projeto surgiu da necessidade de dar resposta às necessidades de um “conjunto de utentes do CHTMAD que necessitavam de receber medicação” e referiu que esta passou a ser mais uma medida da autarquia na dinâmica de apoio por causa da covid-19.

José Manuel Gonçalves defendeu uma articulação “cada vez maior” entre “todos os agentes institucionais que trabalham no terreno”, com “o mesmo objetivo de proporcionar mais e melhores serviços à população”.

Atualmente, segundo Hugo Moreiras, a rede abrange “13 municípios” e o objetivo é que se expanda a outros concelhos da área de influência do centro hospitalar.

“Não obstante as medidas de confinamento já terem sido reduzidas, nós vamos manter o projeto”, frisou o administrador hospitalar.

O responsável acrescentou que a “pandemia criou esta oportunidade porque implicou “uma mudança, uma reorganização dos serviços farmacêuticos e melhorias para todos, para os doentes, covid e não covid, que puderam receber os medicamentos em casa”.

Hugo Moreiras destacou a importância do projeto para o distrito de Vila Real que “possui uma população muito envelhecida, apontando que “mais de um terço tem mais de 65 anos” e que “muitos idosos vivem sozinhos e ou isolados”.

Portugal contabiliza pelo menos 1.719 mortos associados à covid-19 em 50.299 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).