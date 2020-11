A Rússia registou nas últimas 24 horas recordes de infeções pelo novo coronavírus em várias regiões e em Moscovo, com mais 2.000 casos do que no dia anterior, mas também uma ligeira redução no número de mortes.

Segundo o último balanço das autoridades de saúde, o número de casos confirmados no último dia ascendeu a 27.543 e as mortes a 496, quando na véspera tinham sido registadas 524. Desde o início da pandemia da covid-19 em março, a Rússia conta 2.215.533 infetados, dos quais morreram 38.558. Nas últimas 24 horas foram consideradas curadas 26.682 pessoas, o que faz subir o total de recuperados no país para 1.712.174. Em Moscovo, epicentro da pandemia no país, registaram-se nas últimas 24 horas 7.918 casos (no dia anterior foram 6.075) e morreram 77 pessoas devido à doença. O presidente da câmara de Moscovo, Serguei Sobianin, anunciou na quinta-feira o prolongamento até 15 de janeiro de algumas restrições como o confinamento para os maiores de 65 anos e o teletrabalho para 30% dos trabalhadores das empresas. A Rússia é o quinto país com mais casos de covid-19 confirmados em todo o mundo, depois dos Estados Unidos, Índia, Brasil e França.