A notícia é avançada pelo jornal espanhol La Vanguardia, que avança que dois jovens, de 19 e 20 anos, 'sequestraram' o menino Jesus do presépio de Sant Vicent del Raspeig, em Alicante, Espanha.

Depois do roubo, os autores do incidente, recorreram à rede social TikTok para pedir um resgate de dois mil euros, como pode ser visto neste vídeo:

Segundo a Câmara Municipal de Sant Vicent del Raspeig, citada pelo jornal espanhol, neste momento os dois protagonistas do vídeo e do roubo já foram detidos pela polícia local e a figura já foi devolvida ao presépio.

O La Vanguardia esclarece que os jovens são residentes na localidade espanhola, e ontem, domingo, confessaram o roubo na rede social.

Já hoje, segundo um comunicado enviado pela Câmara Municipal ao jornal, os jovens foram detidos e reconheceram a responsabilidade pelos acontecimentos nos depoimentos prestados na esquadra.

O presépio de onde foi roubado o Menino Jesus está localizado num jardim e no vídeo é possível ver como um dos jovens rouba a figura e a coloca na mala de veículo. Depois com as vozes distorcidas pedem o resgate de 2.000 euros com o Menino Jesus ao lado.

O presidente da Câmara Municipal de Sant Vicent del Raspeig, Pachi Pascual, confirmou também que a figura foi encontrada às 20h00 de ontem junto a um contentor situado nas imediações do local onde estava instalado o presépio. Aparentemente, a figura está em boas condições, por isso foi colocada de volta no seu lugar.