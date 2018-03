Ouviram-se vaias e protestos, da parte das bancadas do PS, do PCP e do PEV, que não gostaram de ouvir André Silva dizer que, com a angariação de fundos com tetos elevados ou sem limite, a lei quer “transformar os partidos em lavandarias”.

É “um retrocesso para um modelo de financiamento partidário totalmente opaco”, clamou o deputado do PAN, que depois ouviu José Silvano, do PSD, dizer que é do norte, ainda se lembra de ver pessoas a lavar roupa à mão.

“Não aceito esse rótulo”, clamou Silvano, recusando a ideia de que os “partidos são máquinas de lavar dinheiro”.

Minutos mais tarde, foi Ana Catarina Mendes, deputada e secretária-geral Adjunta do PS, a responder ao ataque “à democracia” e aos “partidos democráticos” que foi feito na Assembleia da República.

Por “demagogia, populismo e irresponsabilidade”, acusou Ana Catarina Mendes, que apontou não só ao PAN como ao CDS que acusou os restantes partidos de alimentar o populismo, pela falta de transparência das normas.

Depois, ainda houve um momento de tensão entre o Bloco de Esquerda e o CDS, como o líder parlamentar bloquista, Pedro Filipe Soares, a lembrar casos de financiamento investigados dos democratas-cristãos, em que “malas saíram da sede do CDS para a sede do BES”, com “dinheiro vivo”.