Nesse sentido, os deputados pretendem que o ministro da Defesa Nacional esclareça sobre “que tipo de infraestrutura ali pretende edificar para substituir o equipamento destruído” e “quando pretendem iniciar as obras de reconstrução deste posto marítimo, o seu prazo e custo”.

“Tendo em conta que a pandemia covid veio acelerar a necessidade da Capitania do Porto da Nazaré em ter um Posto Marítimo na parte Norte da sua jurisdição, pensa o Governo vir a acelerar o processo de construção desta infraestrutura, justamente ao abrigo de medidas especiais, urgentes e necessárias determinadas pela legislação especial no âmbito da covid?”, questionam ainda.

A tempestade Leslie, que atingiu grande parte da região Centro na noite de 13 para 14 de outubro de 2018, provocou 27 feridos ligeiros, 61 desalojados e prejuízos de cerca de 120 milhões de euros.

A passagem do furacão, que chegou a Portugal como tempestade tropical, afetou, com diferentes graus de gravidade, muitas centenas de habitações, provocando 57 desalojados no distrito de Coimbra, três no de Viseu e um no de Leiria.