Qual foi a primeira coisa que fez quando chegou a Estrasburgo?

[Riso] Foi, com um amigo, ir matar a fome que trazia. Porque cheguei, vim pela fronteira alemã, e já cheguei a Estrasburgo por volta das onze da noite, de modo que foi mesmo a primeira coisa que fiz. E, naturalmente, no outro dia assistir à sessão inaugural do Parlamento Europeu, que foi uma grande honra para mim.

Descreva a última vez que se irritou.

Ahhhh, não posso. Não posso, está em segredo de justiça. Interiormente... Não posso. Mas, de resto, tenho uma grande disponibilidade e uma grande facilidade para me irritar, para me zangar - tenho, porventura, um rosto fechado e, dizem todos quantos trabalharam comigo, essa facilidade de pôr na mesa as minhas convicções. Mas tanto me zango, como a seguir sou capaz de sorrir.

Tem alguma comida de conforto?

Em Portugal? Eu sou claramente um homem apreciador, mas muito conservador - não politicamente, como bom social-democrata. Reconheço isso, assumo isso, tenho esse defeito, não é por aí uma grande qualidade. Sou um grande apreciador da tradicional comida portuguesa: um bom cozido à portuguesa é, seguramente, o meu prato favorito.

Alguém merece ter cem milhões de euros?

Convenhamos que é uma quantia muito grande. Mas, se for fruto do seu trabalho, de uma forma organizada e séria, inovadora e com espírito de conquista dos mercados, pode merecer.

