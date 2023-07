O primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin exonorou Sergei Mikhailov do cargo de diretor-geral da TASS e nomeou para o seu lugar Andrey Kondrashov, um conhecido pivot da televisão russa e próximo de Putin.

Segundo fontes oficiais citadas pelo serviço russo da BBC, “Sergei Mikhailov renunciou ao cargo de diretor da TASS”, contudo essa não terá sido a verdadeira razão. Fontes ucranianas sugerem que a escolha de Kondrashov indica que o Kremlin não está satisfeito com a cobertura que a agência deu à tentativa de motim do Grupo Wagner, em junho, e destaca a proximidade do pivot a Putin como um sinal em garantir lealdade de uma das mais importantes agências de notícias do país.

Mikhailov, de 52 anos, é um conhecido especialista em relações públicas na Rússia. Quando assumiu a direção da TASS, em 2012, tirou-a do marasmo arcaico que operava, contribuindo para a sua modernização e para uma nova imagem.

Fundada em 1904, em São Petersburgo, a TASS é a primeira agência de notícias da Rússia. O seu nome são as iniciais em russo para Agência Telegráfica da União Soviética. Apesar de manter o nome da era soviética, com a chegada de Mikhailov, a TASS deixou de ser somente uma agência fechada, abrindo-se para o mundo.

Por outro lado, Kondrashov, de 50 anos, é um conhecido pivot de notícias do canal Rússia-1. Em abril de 2018, foi nomeado primeiro vice-diretor geral da Companhia Estatal de Radiodifusão e Televisão de Toda a Rússia (VGTRK, na sigla em russo), mas antes foi o responsável de imprensa da sede da campanha do candidato presidencial na Rússia, Vladimir Putin.

A mesma fonte ucraniana referida pela BBC em russo, chama ao novo CEO da TASS de "autor de filmes sobre Putin". Kondrashov foi autor do documentário "Crimea. Way home" que fala sobre a anexação da península ucraniana em 2014, e fez um filme biográfico sobre o presidente, chamado "Putin".

Depois da invasão à Ucrânia, em fevereiro de 2022, Kondrashov foi alvo de sanções por parte da UE e do Canadá.

*com agências