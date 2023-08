As aeronaves não tripuladas Shahed de fabrico iraniano, lançadas do Mar Negro, atingiram zonas a sul de Odessa durante a noite, disse o exército ucraniano na plataforma Telegram.

“O alvo óbvio do inimigo era a infraestrutura portuária e industrial da região. As forças de defesa aérea trabalharam incansavelmente durante quase três horas”, explicou o exército.

“O ataque provocou incêndios em instalações industriais e portuárias, e um elevador foi danificado”, acrescentou o exército, segundo o qual não houve feridos.

As forças russas atacaram repetidamente a infraestrutura portuária da Ucrânia no Mar Negro nas últimas semanas, particularmente em Odessa, de onde os cereais ucranianos eram anteriormente exportados para o resto do mundo.

Os bombardeamentos começaram depois de 17 de julho, quando a Rússia recusou prolongar um acordo, sob a égide da ONU e da Turquia, que permitia a exportação de 33 milhões de toneladas de cereais ucranianos, apesar da invasão russa.

Desde então, pequenos portos fluviais no Danúbio, Reni e Izmail, na região de Odessa, que faz fronteira com a Roménia, tornaram-se a principal rota de saída dos produtos agrícolas ucranianos.

Mas esses portos também se tornaram alvos. Em 24 de julho, o porto de Reni foi atacado pela Rússia com drones.

Outro ataque de drones atingiu a capital Kiev durante a noite.

Segundo o chefe da administração militar da capital, Sergei Popko, grupos de drones Shahed de várias direções entraram simultaneamente no céu de Kiev. “Todos os alvos — mais de dez drones — foram detetados e destruídos a tempo”, escreveu no Telegram.

Detritos de drones abatidos, no entanto, caíram nos bairros de Solomyansky, Golosiivsky e Svyatoshynsky. “Há danos em instalações não residenciais e superfícies de estradas, sem destruição ou incêndio grave”, acrescentou a administração militar.

O autarca de Kiev confirmou a queda de escombros em vários bairros e danos materiais. “Não há mortos ou feridos na capital”, escreveu Vitali Klitschko no Telegram.

Um jornalista da agência de notícias France-Presse em Kiev relatou ter ouvido pelo menos três explosões por volta das 03:00 (meia-noite em Lisboa).

No distrito de Golosiivsky, os destroços caíram num jardim infantil e num prédio não residencial, segundo a administração militar.

Na quarta-feira, a Rússia alegou ter impedido uma onda de ataques de drones aéreos e marítimos contra Moscovo, Crimeia e a frota russa no Mar Negro. Um arranha-céus no distrito financeiro da capital foi atingido pela segunda vez em três dias.

Os ataques à capital russa e seus arredores aumentaram desde a primavera, com uma incursão visando o Kremlin em maio.

A Rússia anunciou na segunda-feira que, em resposta, intensificaria os ataques contra a infraestrutura militar ucraniana.