As recomendações das autoridades de saúde são para que as pessoas de mantenham em casa e o estado do tempo de hoje no Algarve, com o céu cinzento e alguns chuviscos, parece reforçar essa ideia.

Mas à beira mar, no calçadão de Quarteira, em Loulé, no distrito de Faro, residentes e turistas aproveitam o tempo ameno para uma caminhada matinal, embora tomando as devidas precauções.

“Lavamos constantemente as mãos e mantemo-nos afastados das outras pessoas” revela à Lusa Adriane Brooks, uma turista britânica que alugou um apartamento para três semanas de férias em Quarteira e está agora preocupada com o regresso a casa.

A viagem para Manchester deveria acontecer dentro de uma semana, em 26 de março, “mas o voo já foi cancelado”. Entretanto, Adriane reservou outro voo já para domingo, via Porto, mas teme “que também venha a ser cancelado”.

Sem utilizar máscara de proteção ou luvas, a turista afirma estar “bem de saúde”, fazendo caminhadas “todos os dias” e tomando “cuidados adicionais”, mas confidencia que a família “está preocupada” com a “incerteza” relativa ao seu regresso.

O mesmo sentimento é partilhado por um casal do Canadá, com férias marcadas em Quarteira até 15 de abril, que a Lusa encontrou no Calçadão, junto à praia, onde alguns cafés ainda mantêm as suas esplanadas abertas.