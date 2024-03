E ao romper da segunda semana de campanha, uma polémica. Ontem André Ventura denunciou o tweet do membro do Bloco de Esquerda que iria fazer parte das mesas de voto e que dizia: “Mesas de voto here we gooo, votos do Chega e AD serão considerados nulos”. Já hoje, o Bloco de Esquerda condenou a "piada de mau gosto", confirmando que esse elemento do partido iria estar nas mesas de voto em Aveiro. E assegurou que "assim que o Bloco tomou conhecimento da publicação, solicitou que esta fosse apagada e que o autor pedisse dispensa da sua função na mesa de voto" onde iria estar nas eleições do dia 10. "Assim foi feito", conclui.

Em causa está uma questão que uns podem empolar, e outros desvalorizar. Mas seguramente não é uma questão de somenos. O respeito que devemos às instituições e aos processos democráticos exige que quem faz parte deles se dê ao respeito. E, numa altura em que pelo mundo, e em Portugal, há tantas ameaças à democracia importa que principalmente no período eleitoral - onde a democracia anda na rua de forma tão notória - ela seja respeitada acima de tudo.

No fim da noite de ontem, o líder do Chega alegou estar em curso uma tentativa para "desvirtuar o resultado" das eleições, que passaria por "anular os votos" do seu partido. E, foi a partir de que a piada de mau gosto se virou contra o alvo.

Se, por um lado o Bloco de Esquerda lembro o respeito pelas instituições para condenar o que aconteceu dentro de portas dizendo que "a seriedade do processo eleitoral não é compatível com uma piada de mau gosto". Por outro, a coordenadora bloquista criticou as declarações de “aprendiz de Bolsonaro” de André Ventura sobre “ilusões de condicionamentos” das eleições, assegurando que o BE já tinha resolvido a “piada de mau gosto” nas redes sociais antes de o Chega a denunciar.