Em causa está uma denúncia feita na noite de domingo pelo presidente do Chega, André Ventura, que mostrou a publicação de uma pessoa que identificou como membro do BE afirmando que se preparava para considerar nulos os votos no Chega e na AD.

"A seriedade do processo eleitoral não é compatível com uma piada de mau gosto", pode ler-se na resposta enviada à Lusa por fonte oficial do BE.

Segundo a mesma fonte, "assim que o Bloco tomou conhecimento da publicação, solicitou que esta fosse apagada e que o autor pedisse dispensa da sua função na mesa de voto" onde iria estar nas eleições do dia 10.

"Assim foi feito", conclui.

Antes de um jantar de campanha em Leiria, André Ventura mostrou aos jornalistas uma folha com uma publicação no X (antigo Twitter), que atribuiu a um “membro do BE” que disse fazer parte de uma mesa de voto de Aveiro, onde se lê “Mesas de voto here we gooo, votos do Chega e AD serão considerados nulos”.

“Eu espero que hoje à noite a CNE, em vez de andar a dizer que não recebe nada, que não viu nada, que não sabe de nada, olhe para isto e diga que tem de abrir um procedimento sobre a viabilidade das pessoas que estão nas mesas e sobre o processo eleitoral nas comunidades emigrantes”, afirmou André Ventura à chegada a um jantar/comício em Leiria, no âmbito da campanha para as eleições legislativas de 10 de março.