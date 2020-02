De acordo com Luís Nunes, outro dos objetivos do projeto é envolver a sociedade civil em ações a desenvolver em ambos os ‘campi’ da universidade, que vão passar a estar abertos à população aos sábados para que usufruam do espaço em regime livre.

“Temos previstas ações para ensinar a andar de bicicleta e, também, as regras de trânsito”, referiu aquele responsável, notando que os ‘campi’ são como “pequenas cidades” com sinalização básica e que agora passaram a ter mais, com o projeto.

Assim, aos sábados entre as 09:00 e as 18:00 será possível usufruir tanto do ‘campus’ da Penha, como do ‘campus’ de Gambelas, já nos limites da cidade, já que esta “tem poucas áreas e jardins para aprender a andar de bicicleta”.

A ideia surgiu após um estudo realizado na cidade de Faro, que indicava que “64% das famílias tinham apenas uma bicicleta por agregado”, o que denota “um défice de equipamentos” e a probabilidade de muitas pessoas “não saberem andar de bicicleta”.

O pedido para usar as bicicletas, adquiridas ao abrigo do Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente, é renovável, mas será privilegiada a rotatividade, o que significa que o pedido pode não ser renovado se as bicicletas apresentarem pouco uso.

O utilizador tem de pagar uma caução de 30 euros, devolvida após a entrega a bicicleta num estado idêntico ao que tinha quando foi entregue.

A subscrição de um seguro de acidentes pessoais é obrigatória e da responsabilidade do utilizador, que só pode usar a bicicleta dentro dos limites do distrito de Faro.

O sistema ‘Eco Bike’ é lançado na sexta-feira, às 11:00, na sala de Seminários da Reitoria da Universidade do Algarve.