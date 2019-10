Neste ponto, António Costa lembrou que a legislatura anterior começou com um Governo de Pedro Passos Coelho (PSD/CDS-PP), que depois foi derrubado no parlamento.

Agora, na sequência das eleições de domingo, segundo António Costa, "ninguém teve dúvidas de que o PS deveria formar Governo".

"O Presidente da República indigitou-me na terça-feira para formar Governo. Portanto, acho que a diferença de quadro político explica a desnecessidade de alguns atos que tiveram de ter lugar há quatro anos", sustentou António Costa, novamente numa tentativa de desdramatizar eventuais consequências sobre a intenção do PCP de não voltar a assinar uma declaração conjunta de legislatura.

Nos próximos quatro anos, não havendo uma maioria no Parlamento, "há que negociar no quadro parlamentar", completou António Costa.

Interrogado se haverá negociações com o PCP para integrar propostas comunistas no programa de Governo que irá apresentar na Assembleia da República, o secretário-geral do PS afastou essa perspetiva.

"Mas seguramente haverá trabalho conjunto para o Orçamento do Estado [para 2020], onde procuraremos fazer como temos feito nos últimos anos. Faremos uma avaliação conjunta, tendo em vista que existam condições para a aprovação do Orçamento", disse.

Na sede do PCP, o líder socialista procurou também deixar garantias de futuro, dizendo que "aquilo que aconteceu há quatro anos", com a formação da atual solução política, faz com que "nada volte a ser como antes de 2015", em que comunistas e bloquistas estavam fora do chamado "arco da governação".

"Iremos prosseguir o caminho iniciado há quatro anos, consolidando o que foi alcançado e garantindo que não haverá qualquer tipo de retrocesso", acrescentou.

(Notícia atualizada às 19h28)