O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu hoje, durante um debate com os líderes partidários com assento parlamentar, que os jornalistas devem ser punidos pela “publicação de informações que estão ao abrigo do segredo de justiça”.

Foi na parte do debate, organizado pela na Antena 1, Rádio Renascença e TSF, em que se discutiu a justiça e o combate à corrupção, que Rio avançou com esta proposta, que admitiu ser "politicamente incorreta", mas que é "entendida lá em casa" dos ouvintes e foi criticada abertamente, pelo menos, por Catarina Martins, do BE. "A publicação de informações que estão ao abrigo do segredo de justiça deve ser punida", disse. O líder dos sociais-democratas justificou a sua proposta fazendo uma comparação. "Se pegar em algo que não devo saber e toco à porta do meu vizinho, e lhe mostro, pratico igualmente um crime como quando alguém (jornalistas) mostra informações que não deviam a 10 milhões de pessoas", afirmou, acrescentando que a divulgação pode "arruinar com a investigação". "Tenho a consciência de que não é politicamente correto", afirmou ainda. A proposta não causou polémica no debate, apesar de Rio ter dito: "Podem-me atacar todos, mas esta é a minha convicção. Quem me ouve lá em causa percebeu o que eu estava a dizer."