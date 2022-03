Num dia para o qual a Rússia anunciara um novo cessar-fogo, a Ucrânia denunciou ataques russos contra um hospital pediátrico em Mariupol. A revelação à comunidade internacional partiu do próprio Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. "Ataque direto das tropas russas a maternidade. Há pessoas, crianças, debaixo dos escombros. A atrocidade! Quanto tempo mais o mundo será cúmplice ignorando este terror? Fechem o espaço aéreo já", escreveu no Twitter.

Apesar da violência do bombardeamento, este não terá provocado vítimas mortais de que se saiba até ao momento — apenas 17 adultos terão ficado feridos, não se registando crianças entre as casualidades de guerra.

O ataque provocou o repúdio da comunidade internacional, de António Guterres a Boris Johnson, passando pela Unicef e a OMS. O secretário-geral da ONU, em particular, disse que “os civis estão a pagar o preço mais alto por uma guerra que não tem nada a ver com eles. Esta violência sem sentido deve parar. Acabem com derramamento de sangue agora”.