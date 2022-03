Segundo a fonte da EMEL, que remeteu esclarecimentos para a PJ, as buscas decorrem “desde manhã cedo”.

A assessoria da presidência da Assembleia Municipal de Lisboa confirmou igualmente à Lusa que a PJ realizou buscas na sede deste órgão executivo municipal, no Fórum Lisboa.

As buscas começaram “por volta das 09:00” e ainda estão a decorrer, adiantou a mesma fonte, acrescentando que os serviços estão a cooperar, disponibilizando toda a informação solicitada, quer em suporte físico como em digital.

Em comunicado enviado às redações, "a Polícia Judiciária esclarece que, no âmbito de um inquérito dirigido pela 1.ª Secção do DIAP Regional de Lisboa, procedeu à execução de onze mandados de busca, não domiciliárias, visando a recolha de prova relacionada com as práticas criminosas, sob investigação".

"Esta ação foi concretizada em Lisboa, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, com o apoio da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática e foi acompanhada por Juiz de Instrução Criminal e por Magistrados do Ministério Público", é explicado.

Segundo as autoridades, "em causa estão suspeitas da prática dos crimes de recebimento indevido de vantagem, corrupção e participação económica em negócio, relacionados com a celebração de contratos de consultoria celebrados entre empresas municipais da Câmara Municipal de Lisboa e das Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Misericórdia e São Vicente com empresas privadas".

É ainda referido pela PJ que as investigações vão continuar.

(Notícia atualizada às 12h08)