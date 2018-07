"O desconto geral que vai ser aplicado às empresas de transportes de mercadorias e mais 25%, que será na mesma altura, para as empresas cuja atividade esteja fixada em concelhos de baixa densidade. No limite, podem pagar, até cerca metade do valor das portagens", referiu Pedro Marques, adiantando que a medida "entrará em vigor em 2019, no contexto do novo Orçamento do Estado".

O governante, que falava aos jornalistas à margem da consignação da segunda fase da empreitada de modernização da Linha do Minho, do troço entre Viana do Castelo e Valença, adiantou que a autoestrada A28 do Norte Litoral será abrangida por aquela redução das portagens para os veículos de mercadorias nas autoestradas do interior, em territórios de baixa densidade.

"Mesmo dentro do Alto Minho, iremos promover mais aqueles territórios que, no fundo, têm um nível de desenvolvimento mais baixo, para que a própria atividade económica se fixe por toda a região", sustentou.

Desde 2016 que os veículos de transporte de mercadorias das classes 2, 3 e 4 têm entre 15% a 20% de desconto nas taxas de portagem na A4 (Transmontana e Túnel do Marão), A22 (Algarve), A23 (Beira Interior), A24 (Interior Norte) e A25 (Beiras Litoral e Alta).