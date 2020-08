Episódio 2: Como assim uma largada de touros se as festas estão proibidas? Assim, de bicicleta

Pode acompanhar esta série no nosso site, Facebook, Instagram e Twitter. Ou ouvir em formato podcast no Spotify, Apple Podcasts ou noutras plataformas de podcasts.

Rosalina Maia, mulher de Joaquim da Maia, à porta da tertúlia "O Aldeano", no Montijo. À frente dela, o borladero com o símbolo da tertúlia. O borladero é a barreira usada para proteção das pessoas à passagem do touro. Esta é a rua onde habitualmente se fazem largadas de touros nas festas da cidade. créditos: Margarida Alpuim | MadreMedia

Bar e sala de convívio dentro da tertúlia "O Aldeano". créditos: Margarida Alpuim | MadreMedia

Poste perto da tertúlia "O Aldeano" (com o cineteatro por trás) enfeitado pelas pessoas da terra para lembrar um dos elementos da comunidade que ali morreu o ano passado na altura das festas. créditos: Margarida Alpuim | MadreMedia