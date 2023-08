O 25.º Jamboree, um encontro escutista a nível mundial, que tem como tema 'Draw your dream' ('Desenha o teu sonho'), é organizado pelo Governo da Coreia do Sul e pela Associação dos Escuteiros da Coreia, conjuntamente com a Organização Mundial do Movimento Escutista (WOSM).

Mas o que seriam dias de convívio e atividades tem-se tornado em algo mais difícil.

Porquê?

Durante o fim de semana, milhares de participantes, incluindo 4.000 britânicos e 1.500 norte-americanos, abandonaram o encontro prematuramente devido ao calor extremo e à má organização, nomeadamente poucas condições de higiene.

De acordo com as autoridades locais e os organizadores, cerca de 600 participantes sofreram uma insolação ou outras doenças relacionadas com as temperaturas tórridas. No país, pelo menos 17 pessoas morreram a semana passada devido ao calor extremo.

Mas fala-se ainda num tufão. O acampamento está em perigo?

Ontem, "durante a reunião diária dos responsáveis de todos os contingentes", foi anunciada a aproximação do tufão Khanun, pelo que os organizadores do evento "decidiram alterar o local da atividade para Seul, capital da Coreia do Sul, onde a aventura dos Escuteiros continuará". No dia de hoje, 8 de agosto, começou o transporte dos participantes.

Apesar da mudança de local, "o programa proporcionado aos jovens irá manter-se", com atividades "dentro e fora do acampamento".

Há portugueses no Jamboree?

Sim. Sob a égide da Federação Escutista de Portugal, FEP participam na maior atividade escutista mundial 762 portugueses, com idade superior a 14 anos, associados do CNE e da Associação de Escoteiros de Portugal (AEP).

Apesar de toda a situação, "os escuteiros portugueses estão todos bem”, disse Henrique Ramos, responsável pelo gabinete de imprensa do CNE à agência Lusa.

Segundo Henrique Ramos, em Seul, os escuteiros vão ficar alojados maioritariamente em escolas e recintos desportivos, um pouco à semelhança do que aconteceu na semana passada em Lisboa com Jornada Mundial da Juventude (JMJ), evento que a capital sul-coreana receberá em 2027.

O Governo está a acompanhar a situação?

Contactado pela Lusa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português informou que os escuteiros portugueses foram hoje retirados, pelas autoridades sul-coreanas, do acampamento do Jamboree na Coreia do Sul.

“Encontram-se todos bem e alojados no campus universitário da cidade de Jeonju, onde ficarão até ao encerramento do evento”, lê-se na nota do MNE português.

Segundo a diplomacia portuguesa, a embaixada de Portugal em Seul continua a acompanhar a situação.