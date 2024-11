“A carga que seria transbordada no porto não contém armas nem munição militares”, afirmou a empresa Maersk.

Segundo o jornal El Pais, o governo espanhol decidiu que dois navios da Maersk “não farão escala na Espanha” por supostamente transportarem armas israelitas na carga.

O navio porta-contentores, “Maersk Denver”, foi desviado para Tânger e, de acordo com o site VesselFinder, tem como destino Omã.

O deputado da coligação de esquerda espanhola Sumar Enrique Santiago fez esta semana uma denúncia para impedir que dois navios parassem no porto de Algeciras. Publicou no X que isso descumpriria "o acordo" do governo "de não permitir o envio ou trânsito de armas para Israel”.

A Espanha tenta convencer os parceiros europeus a unirem-se no reconhecimento de um Estado palestiniano e, desde o início do ano, recusou a permissão para que navios que transportam armas para Israel atracassem nos seus portos.

“Para esclarecer operações futuras, consultamos as autoridades espanholas para entender por que uma carga que não é diferente das cargas anteriores teve a sua entrada recusada”, disse a empresa, explicando que a carga não foi inspecionada.

“Entendemos que a Espanha mudou o seu critério e agora rejeita navios que transportam qualquer coisa relacionada às Forças Armadas de ou para Israel, mesmo que essa carga seja legal”, disse.

A Espanha, que suspendeu as suas de armas para Israel, é um dos países europeus mais críticos da guerra em Gaza.

O Governo português afirmou hoje não existirem razões para impedir uma das embarcações de atracar em Lisboa, depois de ser questionado pelo Bloco de Esquerda.