Gareth Wild, de 39 anos disse ter decidido aceitar o desafio depois de ter notado a sua preferência por certos lugares no parque de estacionamento do supermercado onde habitualmente faz as compras, conta o The Guardian.

"Durante os últimos seis anos, mantive uma folha de cálculo com uma lista de todos os lugares de estacionamento que utilizei no supermercado local, numa tentativa de estacionar em todos", escreveu no Twitter. "Esta semana completei o meu Magnum Opus!"

Para completar a missão, Gareth fez um mapeamento minucioso dos 211 lugares à sua disposição no parque de estacionamento com — excluindo os lugares para pessoas com deficiência e os lugares para motociclistas —, dividindo os lugares em categorias de A a F e posteriormente em números.

O britânico completou o seu desafio no dia 24 de abril, encaixando o seu carro no lugar F20. "Não quero dizer que isto foi muito importante, mas houve um momento de euforia", contou. Depois de completado o feito, foram várias as pessoas a perguntar qual o melhor lugar no parque de estacionamento. "Acontece que há muitas perguntas sobre os parques de estacionamento", disse. "O melhor espaço é ... quer dizer, confortavelmente tem de se estar a olhar para o C1", uma vez que é o lugar mais visível quando se sai das portas do supermercado.

No Twitter, Gareth explicou ainda que considerou como disponíveis os lugares familiares, uma vez que tem uma filha de quatro anos, Aubrey, que o acompanhou por várias vezes nesta aventura do estacionamento.

Além disso, os olhos estão já postos no próximo desafio: repetir o sucedido no parque de estacionamento do Lidl mais próximo, que aparenta ter "potencial para uma tentativa de repetição".