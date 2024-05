“Trata-se de uma nova indicação da vontade desesperada de Putin em prosseguir a sua guerra de agressão contra a Ucrânia, apesar de representar um importante peso para a economia russa e implicar pesadas perdas para as tropas russas”, declarou o porta-voz Vedant Patel aos ‘media’.

“A Rússia desencadeou esta guerra não provocada contra a Ucrânia. Putin pode pôr-lhe termo a qualquer momento ao retirar as suas forças da Ucrânia”, prosseguiu o porta-voz.

No âmbito de uma remodelação governamental, o Presidente russo Vladimir Putin substituiu no passado domingo o ministro da Defesa Sergei Shoigu, há 12 anos no cargo, por Andrey Belousov, um economista que ocupava no Governo russo funções com acentuado perfil económico.

Shoigu vai ocupar o cargo de secretário do Conselho de Segurança, até ao momento ocupado por Nikolai Patrushev, demitido das suas funções segundo um decreto publicado pelo Kremlin.