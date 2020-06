O ex-consultor de Segurança Nacional de Donald Trump, John Bolton, acusa o presidente dos EUA de tomar decisões políticas tendo em conta exclusivamente as suas hipóteses de reeleição.

O Bolton, de 71 anos, defende também que o processo de Impeachment levantado pela Câmara dos Representantes do Congresso dos EUA devia ter ido muito para além do caso que levou à sua abertura, a alegada pressão feita por Trump ao governo ucraniano para investigar o filho de Joe Biden.

Estas alegações estão presente no livro extraídas "The Room Where It Happened", com data de lançamento comercial apontada para o próximo mês, tendo os jornais The New York Times e Washington Post obtido exemplares de avanço.

De acordo com o britânico The Guardian, citando ambos os jornais, Bolton acusa Trump de levar a cabo um padrão de corrupção através do qual o presidente dos EUA tem rotineiramente usado o poder do seu país junto de outros estados para uso pessoal.

"O padrão é de obstrução à justiça como um modo de vida, o qual não podíamos aceitar", lê-se no livro do ex-consultor, adiantando que levou as suas preocupações ao Procurador-Geral dos Estados Unidos, William Barr.

Um dos exemplos prende-se com disponibilidade em interferir na investigação norte-americana ao banco estatal turco Halkbank a pedido do presidente da Turquia, Recep Erdoğan, sendo que Trump também se mostrou disponível para beneficiar a empresa chinesa de telecomunicações ZTE para agradar ao presidente da China, Xi Jinping.

A ligação de Trump ao líder chinês é também ilustrada num episódio descrito no livro como tendo ocorrido à margem da cimeira do G20 em junho de 2019, no Japão. Xi Jinping ter-se-á queixado a Trump dos seus detratores nos EUA e o líder norte-americano terá respondido que juntos podiam derrotar a sua oposição interna e ajudá-lo a ser reeleito, "aludindo à capacidade económica da China para afetar as campanhas eleitorais", escreve Bolton.

Segundo o ex-consultor de Trump, o presidente dos EUA "sublinhou a importância dos agricultores e o aumento das compras chinesas de grãos de soja e trigo nos resultados eleitorais".