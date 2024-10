Os chefes da Defesa dos Estados Unidos e da Coreia do Sul pediram nesta quarta-feira à Coreia do Norte que retire as suas tropas da Rússia, onde Washington afirma que cerca de 10.000 soldados norte-coreanos foram destacados para uma possível atuação contra as forças ucranianas. Tal presença não passa de "simples afirmações", declarou nesta quarta-feira, no Conselho de Segurança, o embaixador russo na ONU.

EPA/YURI KOCHETKOV