Os Estados Unidos têm assistido, nas últimas semanas, a um aumento significativo de avistamentos de drones no nordeste do país, particularmente em estados como New Jersey e Connecticut. Esta onda de avistamentos gerou uma crescente onda de especulação pública, com muitos a questionarem a natureza e a origem destes dispositivos aéreos não identificados.

No entanto, Alejandro Mayorkas, secretário de Segurança Interna dos EUA, assegurou recentemente que as autoridades federais não têm conhecimento de qualquer envolvimento estrangeiro nestes incidentes, refere o The Guardian.

“Quero assegurar ao público americano que estamos a monitorizar de perto a situação”, afirmou Mayorkas, que apelou ainda a uma expansão dos poderes para abater drones que possam ameaçar a segurança, estendendo a autorização para além do espaço aéreo militar restrito. Este pedido surge após o fecho temporário de pistas no Aeroporto Internacional Stewart, em New Jersey, devido à atividade de drones.

A questão tem sido uma fonte de tensão política, com vários governadores e líderes políticos a pressionarem a Casa Branca por uma resposta mais clara. A Governadora de New Jersey, Kathy Hochul, anunciou que o governo federal estava a preparar o envio de um sistema de deteção de drones de alta tecnologia para lidar com os avistamentos. No Connecticut, o Senador Richard Blumenthal também pediu que os drones fossem abatidos, caso necessário.

Apesar das especulações, incluindo teorias que ligam os avistamentos a um suposto navio-mãe iraniano a patrulhar a costa leste dos EUA, as autoridades descartaram rapidamente essas alegações como infundadas. A especulação também foi alimentada por figuras políticas como Donald Trump, que criticou a falta de transparência do governo, exigindo uma explicação pública imediata sobre o que considerou serem "avistamentos misteriosos de drones em todo o país".

Mayorkas tentou desmistificar a situação ao esclarecer que nem todos os avistamentos correspondem a drones. Alguns, segundo ele, poderiam ser aeronaves tripuladas confundidas com drones, uma explicação que, embora tenha ajudado a diminuir parte da ansiedade, não impediu que os rumores continuassem a proliferar.

A falta de informações claras por parte das autoridades tem alimentado teorias da conspiração, com muitos a criticarem a resposta do governo. Micah Rasmussen, diretor do Instituto Rebovich na Universidade Rider, declarou que a ausência de uma comunicação eficaz está a abrir espaço para a desinformação, o que é perigoso em tempos de incerteza. No estado de New Jersey, a falta de uma resposta clara foi igualmente criticada por políticos locais, incluindo a republicana Dawn Fantasia, que comparou a gestão da crise a um espetáculo televisivo confuso.

A crescente desconfiança também tem gerado críticas à administração de Joe Biden, com vozes de ambos os lados do espectro político a exigir mais transparência. O ex-governador de New Jersey, Chris Christie, apelou a uma comunicação mais assertiva, afirmando que a falta de respostas oficiais permitiu que as teorias da conspiração ganhassem força.

Em resposta, a Casa Branca tem afirmado que muitos dos avistamentos podem ser explicados por atividades comerciais e recreativas legais, com o porta-voz de Segurança Nacional, John Kirby, a sugerir que muitos dos objetos avistados podem ser aeronaves tripuladas em operação legal. No entanto, a explicação não foi suficiente para apaziguar os receios de muitos cidadãos de New Jersey, que continuam a exigir respostas mais claras.