O Eurogrupo tem por isso privilegiado como solução a abertura de linhas de crédito pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), o fundo de resgate permanente da zona euro, até 240 mil milhões de euros, mas um acordo final tem-se revelado difícil de encontrar sobretudo em torno das modalidades desses empréstimos e as condicionalidades adjacentes.

Todavia, a maioria dos eurodeputados defende a mutualização da dívida, como é pedido por Portugal, Itália e Espanha. O Parlamento Europeu defende até que devem chamar-se "recoverybonds", isto é, obrigações de recuperação, e que apenas devem englobar dívida futura, antecipando a crise que aí vem e não a do passado.

Pedro Silva Pereira, além de deputado do S&D pelo PS, é também um dos 14 vice-presidentes do Parlamento Europeu, onde está desde 2014.

As suas competências, enquanto vice-presidente, cargo que ocupa desde as eleições de maio do ano passado, são, a título principal, o Orçamento, a Democracia Europeia e a Iniciativa de Cidadania Europeia e a Substituição do Presidente nas questões relativas ao Banco Mundial e ao FMI.

Além disso, o eurodeputado do PS é membro da Comissão de Assuntos Económicos e Monetários e da Comissão de Assuntos Constitucionais.

Durante a sessão plenária desta quinta-feira, 16 de abril, o eurodeputado defendeu que "precisamos de um grande plano europeu para recuperar a economia e que tenha os meios financeiros necessários".

"Por isso, o Parlamento Europeu defende um acordo político urgente para um Quadro Financeiro Plurianual, não de cortes, mas reforçado. E com mais recursos próprios. E o Parlamento Europeu defende também, sem ambiguidades, a criação de 'recoverybonds', ou seja, a emissão de títulos de dívida pela própria Comissão Europeia, garantidos pelo próprio orçamento europeu, de forma a evitar uma nova crise das dívidas soberanas. Ao defender uma resposta forte e solidária da Europa à crise, este Parlamento é hoje, talvez mais do que nunca, a voz do povo. Um povo que não compreende, nem aceita, uma Europa bloqueada por egoísmos nacionais perante esta crise tremenda, que atinge todos e que ninguém provocou".