Depois de votar na urna eletrónica, instalado numa sala das comissões, na Assembleia da República, onde Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, apresentou o projeto, João Oliveira, líder parlamentar do PCP, o único que participará na experiência, comentou que tudo tinha funcionado bem e gracejou: “Depois, depois digo como correu”.

Primeiro Eduardo Cabrita e depois a secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, garantiram aos deputados da comissão parlamentar de assuntos constitucionais a fiabilidade e segurança do sistema, a começar pelo facto de as urnas eletrónicas estarem ‘offline’, “isoladas do mundo”.

“Não há ligação à internet para não permitir qualquer ataque exterior", garantindo-se "o total bloqueio ao acesso exterior”, explicou Isabel Oneto.

Em segundo lugar, é garantida “a redundância” do sistema em duas fases, descreveu.

Primeiro, “quando eleitor vota, confirma” no visor do computador e depois “o voto é impresso” num boletim de voto que é colocado numa urna, como aconteceria numa votação até agora, afirmou ainda a secretária de Estado.

Esses votos em papel, na urna, poderão ser escrutinado em caso de dúvida ou de reclamações, no apuramento distrital.