De acordo com o Observador, Sebastião Bugalho (AD), António Tânger Corrêa (Chega), João Cotrim Figueiredo (IL), Catarina Martins (BE), João Oliveira (CDU), Pedro Fidalgo Marques (PAN) e Francisco Paupério (Livre) vão fazer dois frente-a-frente cada um na sua rádio a partir da próxima semana.

As duplas dos únicos frente a frente antes das eleições europeias foram sorteadas esta manhã na Rádio Observador. Cada cabeça de lista vai debater com dois adversários. Veja aqui a lista de debates:

António Tânger Corrêa (Chega) – Pedro Fidalgo Marques (PAN)

Sebastião Bugalho (AD) – Francisco Paupério (Livre)

João Oliveira (CDU) – Catarina Martins (Bloco de Esquerda)

João Cotrim Figueiredo (Iniciativa Liberal) – João Oliveira (CDU)

Catarina Martins (Bloco de Esquerda) – Pedro Fidalgo Marques (PAN)

Francisco Paupério (Livre) – António Tânger Corrêa (Chega)

Sebastião Bugalho (AD) – João Cotrim Figueiredo (Iniciativa Liberal)

Recorde-se que além destes sete debates exclusivos, também irá existir o Debate das Rádios, com a Rádio Observador, Antena 1, TSF e a Rádio Renascença. Este que será o último debate com os cabeça de lista das Europeias contará com a presença dos oito cabeças de lista.