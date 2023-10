O anúncio das incursões surge numa altura em que se aguarda que o exército israelita dê início a uma vasta ofensiva terrestre no território palestiniano, densamente povoado.

“Nas últimas 24 horas, as forças militares israelitas efetuaram incursões localizadas no interior do território da Faixa de Gaza” para procurar “terroristas” e “armas”, refere o exército um comunicado.

Durante as operações, foram igualmente envidados esforços “para encontrar pessoas desaparecidas”, acrescentou o exército.