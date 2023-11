“Não vamos acabar com a guerra. Continuaremos até a vitória. Devemos avançar e continuar a trabalhar em outras áreas onde está o Hamas”, afirmou Halevi durante uma reunião com comandantes de brigada da 36ª divisão no norte da Faixa de Gaza.

Da mesma forma, Halevi sublinhou que “a pressão na manobra é tal que permitirá atingir os objetivos e criar as condições para a libertação dos reféns”, segundo comunicado publicado pelo Exército israelita através do seu portal na internet.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sublinhou que os três objetivos da ofensiva são “a eliminação do Hamas”, “o regresso dos sequestrados” e “garantir que o que aconteceu não volte a ocorrer”, numa referência aos ataques do grupo islamita palestiniano Hamas em Israel em 7 de outubro.

Embora Israel tenha dito que a trégua irá entrar em vigor na sexta-feira e o Hamas tenha indicado o seu início a partir de hoje, o Qatar – que desempenhou um papel de mediação – declarou que haverá um anúncio sobre esta situação nas próximas horas.