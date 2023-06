Perto dos dois meses do início do conflito armado entre os dois generais rivais, do exército sudanês (SAF, sigla em inglês) e dos paramilitares das Forças de Apoio Rápido (RSF, sigla em inglês), que lutam pelo poder e que mergulharam o país numa guerra devastadora, as SAF acusam os rebeldes das RSF de terem raptado e assassinado o governador do Estado do Darfur Ocidental.

O assassinato de Khamis Abdullah Abakar significa um "novo capítulo ao histórico de crimes bárbaros que [as RSF] têm cometido contra todo o povo sudanês", disse o exército no Facebook, chamando ao incidente um "ato brutal".