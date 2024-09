Segundo o INE, em julho, as transações com vista a ou na sequência de trabalhos por encomenda — em que não há transferência de propriedade e que incluem operações de transformação, construção, montagem, melhoria, renovação, modificação e/ou conversão com o objetivo de produzir um item novo ou melhorado – representaram 13,9% do total das exportações e 3,8% das importações.

Excluídas as transações com esta natureza, as exportações registaram um aumento de 8,6% e as importações cresceram 12,1%.