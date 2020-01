Joacine Katar Moreira apresentou uma proposta para a restituição de património existente nos museus portugueses aos países de origem das antigas colónias de Portugal e, em reação, o líder do Chega propôs que a deputada do Livre seja "devolvida ao seu país de origem".

"Eduardo Ferro Rodrigues, enquanto cidadão e presidente da Assembleia da República, considera lamentáveis as declarações xenófobas proferidas pelo deputado do Chega sobre a deputada Joacine Katar Moreira. São afirmações que merecem a mais veemente condenação", escreveu o presidente do parlamento, numa nota enviada à agência lusa.

Na mesma nota, Ferro Rodrigues deixa ainda um aviso: "O ódio não pode ser arma na política".

"E não o será na Assembleia da República, órgão de soberania que é fiel aos valores da democracia e da tolerância", acrescenta.

Na quarta-feira, a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, anunciou que vai propor na Assembleia da República uma condenação formal do deputado do Chega, André Ventura, por "xenofobia".

Um dia antes, na rede social Twitter, o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, anunciou que iria propor ao presidente da Assembleia da República e a todos os parlamentares "uma frontal condenação" por este ato de André Ventura.

