O festival, que decorre entre outubro e novembro, integra na programação atividades paralelas visando, segundo a organização, “criar novos públicos e hábitos culturais e levar a música a públicos mais desafiantes e que, de outra forma, não teriam acesso a essas linguagens”.

Uma das iniciativas enquadradas no festival é o "Jazz nas Escolas", direcionada à comunidade escolar do 1.º ciclo, incluindo o pré-escolar, e que conta este ano com a novidade de, pela primeira vez, ser alargada ao Estabelecimento Prisional das Caldas da Rainha, “com uma abordagem sensivelmente diferente, mais assente nas demonstrações práticas sobre este género musical”, divulgou o Centro Cultural e de Congressos (CCC) das Caldas da Rainha.

“Os reclusos [exclusivamente do sexo masculino, de várias faixas etárias] do estabelecimento prisional das Caldas da Rainha estão a ser convidados a participar e a adesão tem sido uma enorme surpresa”, afirmou o diretor do CCC, Mário Branquinho, citado num comunicado.

A iniciativa, resulta de uma parceria entre o CCC e o Conservatório de Música sendo, “uma forma de não só levar diferentes linguagens musicais a um universo especialmente desafiador, mas também promover a saúde mental através da música, combatendo a falta de confiança, perturbações de humor, a agitação, conflitos interpessoais, perda de autonomia”, refere o comunicado.

A sessão do jazz vai à escola terá lugar, no estabelecimento prisional, no dia 04 de novembro, data em que ocorrerá também no Centro de Educação Especial Rainha D. Leonor.

As ações nas escolas arrancaram hoje e vão prolongar-se até ao dia 04 de novembro, com o objetivo de “dar a conhecer às crianças a história do jazz de uma forma lúdica, leve”, além de “dar ferramentas para a experimentação, audição e interpretação de vários sons característicos deste género musical”, pode ler-se no comunicado.

“Esta iniciativa, que conta com o inestimável contributo de professores do Conservatório de Música das Caldas da Rainha assenta numa vertente predominantemente pedagógica e pretende não só proporcionar novas descobertas na música, mas também criar novos hábitos musicais e formar públicos”, explicou Mário Branquinho.

Em novembro, o Festival “Dias do Jazz” contará com os concertos da cantora portuguesa com raízes germânicas, Sofia Hoffmann (dia 08) e o concerto que encerra os Dias do Jazz acontecerá a 09, com a americana China Moses.

Pelo festival passaram já nomes como Sugar Queen, JEFFERY DAVIS Quartet, Riff Out Sexteto, Orquestra de Jazz do Hot Clube e Selma Uamusse.

O Festival Dias do Jazz é uma iniciativa do CCC em parceria com o município das Caldas da Rainha.