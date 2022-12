O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta sexta-feira, dia dois de dezembro, um dia de céu geralmente limpo, exceção feita até ao final da manhã no nordeste transmontano e Beira Alta, onde se podem verificar períodos de tempo temporariamente nublado, em que se deverá verificar tanto uma descida da temperatura máxima e mínima.

Estas descidas poderão levar à formação de geada, em especial no interior Norte e Centro e em locais abrigados.

Na zona da Grande Lisboa o céu deverá estar geralmente limpo e o vento em geral fraco do quadrante leste. Já no Grande Porto o vento será mais intenso - vento fraco a moderado (até 25 km/h) de leste. Quanto às temperaturas máximas, a previsão para Lisboa é de 14º Celsius e e de 13º para o Porto, já a mínima é de 7º para a capital e de 5º para a cidade Invicta.

A temperatura mais alta de hoje deverá registar-se no Algarve, com Sagres e Faro com previsões, respetivamente, de 17º e 16º Celsius. Na Guarda e Bragança registam-se as previsões de temperatura mínima mais baixas com -3º Celsius e -1º respetivamente.