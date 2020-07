O alerta para a queda de um furgão ao rio, acidente que não provocou feridos, foi dado às 18:20 de hoje, numa altura em que a saída de veículos da praia do Cabedelo se processava com extrema dificuldade, com paragens frequentes na única via de acesso e os meios das duas corporações de bombeiros que queriam aceder ao rio estiveram parados no trânsito, disse uma testemunha no local.

"Os bombeiros não conseguiam descer a rua que dá acesso à rampa [do rio] porque havia carros parados em sentido contrário. Teve de ser a GNR [a Unidade de Controle Costeiro, localizada nas imediações] a vir ajudar a regular o trânsito para os bombeiros poderem passar", disse à agência Lusa Eurico Gonçalves, surfista e dono de uma escola de surf no local.

Também Jody Rato, comandante dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz, questionado pela Lusa, confirmou as dificuldades de acesso: "Estiveram uns minutos à espera parados por causa do trânsito, não conseguiam passar", referiu.

Já Jorge Piedade, segundo comandante da corporação de Bombeiros Sapadores, afirmou não dispor de informação sobre as dificuldades de acesso dos seus operacionais, mas admitiu como "provável" que os meios dos bombeiros "tenham apanhado o fluxo de trânsito de volta [dos banhistas que tentavam sair da praia, por uma via de dois sentidos com carros estacionados].