A reestruturação e concentração de competências de fiscalização de todo o setor energético passa a estar concentrada numa única entidade fiscalizadora denominada Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), e que resulta da ENMC. A decisão foi hoje publicada em Diário da República, num decreto lei que entra em vigor no próximo sábado, primeiro dia de setembro.

A extinção da ENMC chegou a estar prevista, numa proposta do PCP aprovada pelo parlamento no final de 2016, com os votos favoráveis do PS e do Bloco de Esquerda, mas esta extinção obrigava o Estado a pagar um empréstimo obrigacionista de 360 milhões de euros que financiou a aquisição de reservas de petróleo, devido à alteração do emitente do empréstimo.

Foi o próprio presidente da ENMC na altura, Paulo Carmona, que esclareceu que o empréstimo corria o risco de vencer, e ter de ser pago, se houvesse “uma alteração material relevante no emitente” do empréstimo que vai vencer em 2028 e foi contraído em 2008 pela Entidade Gestora das Reservas de Produtos Petrolíferos (EGREP).

Já quando o governo anterior tentou extinguir a EGREP, por imposição da troika, deparou-se com a necessidade de ter de alterar o contrato de financiamento, o que implicava a sua resolução, optando por fundir a EGREP na então constituída ENMC.

Sem extinguir a ENMC, e mantendo as suas competências de fiscalização na área dos combustíveis e do gás de petróleo liquefeito, o Governo altera a sua designação para ENSE e alarga as suas competências à fiscalização na área da energia elétrica e do gás natural.