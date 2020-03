No apoio ao combate ao COVID-19, as Fundações Alibaba e Jack Ma, do fundador da tecnológica Alibaba Group, Jack Ma, doaram “máscaras, testes de despiste e de diagnóstico e roupas de proteção ao Sistema Nacional de Saúde” português.

A ajuda decorreu em “estreita cooperação com a Embaixada de Portugal em Pequim, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e com as autoridades de saúde portuguesas”, informam, em comunicado, as fundações chinesas.

O material médico partiu de Hangzhou, na China, fez escala no aeroporto de Liège, na Bélgica, no Hub eWTP da Alibaba, antes de seguir viagem para Portugal. A ação contou com a colaboração da Cainiao Network, empresa de logística do conglomerado chinês.

Para além de apoiarem, com doações, os países mais afetados pela pandemia do novo coronavírus, a Fundação Alibaba e Jack Ma estão a financiar a pesquisa e o desenvolvimento das opções de tratamento do vírus Covid-19 na China, no Peter Doherty Institute for Infection and Immunity (Austrália) e na Columbia University (EUA).

As organizações filantrópicas disponibilizaram ainda um manual de tratamento de pacientes do Covid-19 tendo por base os dados e as melhores práticas do Primeiro Hospital Afiliado, Zhejiang University School of Medicine.