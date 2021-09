Segundo a informação da GNR, o alerta foi dado pela família, depois de o homem não ter regressado a casa, de onde saiu de carro ao início da manhã de segunda-feira.

Com 86 anos e alguns problemas de saúde, o homem deslocava-se num “Nissan Sunny” cinzento.

A GNR está agora a proceder a buscas nas imediações e nas localidades vizinhas, designadamente para ver se localiza o veículo.

“Foi dado o alerta a todos os destacamentos do distrito de Castelo Branco e temos todos os postos e patrulhas alerta”, apontou o comandante do Destacamento Territorial do Fundão, capitão David Canarias.

A GNR também informa que se alguém tiver alguma informação relevante poderá contactar as autoridades através do número de telefone 277 394 274.