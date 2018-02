O inquérito foi remetido pelo MAI para a Assembleia da República, em resposta a um requerimento efetuado pela Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas.

“O Ministério da Administração Interna remeteu o inquérito para o parlamento a 09 de fevereiro”, disse fonte do MAI.

A informação do MAI surge na sequência da carta enviada hoje por deputados do PSD a pedir a intervenção do presidente da Assembleia da República para que seja disponibilizada, com a “máxima urgência”, uma “cópia integral” do inquérito sobre os incidentes no Túnel do Marão.

O PSD insiste em ter acesso ao relatório que resultou do inquérito mandado instaurar pela Secretaria de Estado da Proteção Civil a 12 de junho, um dia depois de um autocarro ter ardido dentro do Túnel do Marão, inserido na Autoestrada 4 (A4), que liga Vila Real a Amarante.

Os deputados lamentam a atitude do Governo por não ter disponibilizado o documento ao parlamento. No entanto, ressalvaram que alguns órgãos de Comunicação Social já acederam ao inquérito.